منظمة أمريكية: مقتل 2403 متظاهرين في إيران .. واعتقال 18137 شخصًا

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل ما لا يقل عن 2403 متظاهرين في إيران منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة أواخر ديسمبر.

قتلى الاحتجاجات في إيران

وأكد متحدث باسم هرانا لشبكة CNN أن هذا العدد يشمل 12 متظاهراً دون سن الثامنة عشرة، كما أفادت هرانا، في آخر تحديث لها، باعتقال ما لا يقل عن 18137 شخصاً منذ أواخر ديسمبر.

ويمثل هذا العدد الجديد زيادة ملحوظة أخرى في حصيلة القتلى التي تُقدرها هرانا، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن 1850 قتيلاً على الأقل.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من أرقام هرانا، التي تقول المنظمة إنها تستند إلى الحالات التي استطاعت تحديدها والتحقق منها. ونظراً لانقطاع الإنترنت المستمر في إيران، فمن المحتمل أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير.