السعودية تؤكد لإيران عدم الانخراط في أي صراع محتمل مع واشنطن

أكدت المملكة العربية السعودية لإيران أنها لن تتدخل في أي صراع محتمل مع الولايات المتحدة، ولن تسمح باستخدام مجالها الجوي لشن ضربات عسكرية ضد طهران، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن دولا خليجية، من بينها السعودية وقطر وسلطنة عمان، حذرت الولايات المتحدة من شن أي هجوم على إيران، مشيرة إلى ما قد يترتب على ذلك من اضطرابات واسعة في أسواق النفط، وما قد يحمله من تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة على المنطقة.

وبحسب التقرير، أبلغ مسؤولون سعوديون الجانب الإيراني بموقف الرياض القائم على عدم الانخراط في أي نزاع عسكري، مؤكدين في الوقت ذاته رفضهم استخدام الأجواء السعودية لشن هجمات أمريكية ضد إيران.

وأوضح التقرير أن دول الخليج، التي التزمت الصمت علنًا إزاء التطورات الجارية في إيران، تخشى أن يؤدي أي تصعيد عسكري أمريكي إلى انعكاسات مباشرة على أراضيها وأمنها الداخلي. كما حذّرت هذه الدول واشنطن من أن أي اضطراب في سوق النفط العالمي لن ينعكس سلبًا على المنطقة فحسب، بل سيضر بالاقتصاد الأمريكي بالدرجة الأولى.