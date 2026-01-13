اجتماع عاجل لفريق الأمن القومي الأمريكي بشأن إيران.. وإسرائيل ترفع مستوى التأهب

أعلن البيت الأبيض اليوم عن عقد اجتماع عاجل لفريق الأمن القومي الأمريكي لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن إيران، في وقت يرفع فيه الجيش الإسرائيلي حالة التأهب تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن الجيش الإسرائيلي زاد من جاهزيته لمواجهة سيناريوهات التصعيد المختلفة، مشيرة إلى أن ذلك شمل تغييرات في نظام الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في مواقع استراتيجية.

وأشار المراسل السياسي الإسرائيلي يارون أفراهام إلى أن مصادر أمنية رفيعة المستوى ترى أن السؤال لم يعد "ما إذا" ستتحرك الولايات المتحدة عسكريًا ضد إيران، بل "متى" سيحدث ذلك.

ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف جهاز الأمن الإسرائيلي من أن إيران قد تستهدف إسرائيل في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا، بحسب تصريحات مسؤول أمني رفيع للقناة الثانية عشرة.