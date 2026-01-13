قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات
أخبار العالم

اجتماع عاجل لفريق الأمن القومي الأمريكي بشأن إيران.. وإسرائيل ترفع مستوى التأهب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن البيت الأبيض اليوم عن عقد اجتماع عاجل لفريق الأمن القومي الأمريكي لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن إيران، في وقت يرفع فيه الجيش الإسرائيلي حالة التأهب تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن الجيش الإسرائيلي زاد من جاهزيته لمواجهة سيناريوهات التصعيد المختلفة، مشيرة إلى أن ذلك شمل تغييرات في نظام الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في مواقع استراتيجية.

وأشار المراسل السياسي الإسرائيلي يارون أفراهام إلى أن مصادر أمنية رفيعة المستوى ترى أن السؤال لم يعد "ما إذا" ستتحرك الولايات المتحدة عسكريًا ضد إيران، بل "متى" سيحدث ذلك.

ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف جهاز الأمن الإسرائيلي من أن إيران قد تستهدف إسرائيل في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا، بحسب تصريحات مسؤول أمني رفيع للقناة الثانية عشرة.

البيت الأبيض فريق الأمن القومي الأمريكي إيران الجيش الإسرائيلي إسرائيل وإيران

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات منتخب مصر لموقعة السنغال

إبراهيما سيسوكو

نانت الفرنسي يضم إبراهيما سيسوكو من بوخوم

لويس كابرال

بنفيكا البرتغالي يضم لويس كابرال من إستريلا مادورا

بالصور

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

