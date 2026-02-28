قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
محافظات

مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان بالإسكندرية.. صور

أحمد بسيوني

نظّمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم السبت، مسابقة كبرى للقرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب بمنطقة كامب شيزار التابعة لإدارة أوقاف شرق، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بنشر الثقافة القرآنية، وتشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله تعالى وإتقانه.

وتضمّنت المسابقة، بحسب بيان صادر عن المديرية، عدة مستويات في الحفظ والتلاوة وأحكام التجويد، مع تحكيم من نخبة من الأئمة والمتخصصين، لضمان تقييم عادل ودقيق للمشاركين، إلى جانب تقديم جوائز تشجيعية وشهادات تقدير للفائزين؛ تحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة الحفظ والارتباط الدائم بكتاب الله تعالى.

وأكدت المديرية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطتها الدعوية خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تعزيز القيم الإيمانية، وترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس النشء، وبناء جيل واعٍ متمسك بدينه وأخلاقه.

جاءت المسابقة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من الأطفال والشباب من مختلف الأعمار، وسط أجواء إيمانية وروح تنافسية مميزة.

الإسكندرية أوقاف كامب شيزار أوقاف شرق الثقافة القرآنية

