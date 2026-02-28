مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان بالإسكندرية.. صور

نظّمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم السبت، مسابقة كبرى للقرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب بمنطقة كامب شيزار التابعة لإدارة أوقاف شرق، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بنشر الثقافة القرآنية، وتشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله تعالى وإتقانه.

وتضمّنت المسابقة، بحسب بيان صادر عن المديرية، عدة مستويات في الحفظ والتلاوة وأحكام التجويد، مع تحكيم من نخبة من الأئمة والمتخصصين، لضمان تقييم عادل ودقيق للمشاركين، إلى جانب تقديم جوائز تشجيعية وشهادات تقدير للفائزين؛ تحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة الحفظ والارتباط الدائم بكتاب الله تعالى.

وأكدت المديرية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطتها الدعوية خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تعزيز القيم الإيمانية، وترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس النشء، وبناء جيل واعٍ متمسك بدينه وأخلاقه.

جاءت المسابقة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من الأطفال والشباب من مختلف الأعمار، وسط أجواء إيمانية وروح تنافسية مميزة.