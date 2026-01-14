ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاجات واحفظوا أسماء القتــ.ـلة .. والمساعدات قادمة إليكم

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات وتذكر أسماء من يسيئون معاملتهم، مؤكداً أن المساعدة قادمة، في الوقت الذي كثفت فيه المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها القمعية ضد أكبر المظاهرات منذ سنوات.

رسائل ترامب للإيرانيين

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاجات - سيطروا على مؤسساتكم!!!... المساعدة قادمة"، دون أن يوضح ماهية هذه المساعدة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أنه ألغى جميع اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف "القتل العبثي" للمتظاهرين، وفي خطاب لاحق، قال للإيرانيين: "احفظوا أسماء القتلة والمعتدين... لأنهم سيدفعون ثمناً باهظاً".

قتلى الاحتجاجات في إيران

أعلن مسؤول إيراني عن مقتل نحو ألفي شخص في الاحتجاجات، وهي المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات عن حصيلة إجمالية للقتلى جراء أكثر من أسبوعين من الاضطرابات التي عمت البلاد.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، إن من بين ألفي وثلاثة أشخاص تم تأكيد وفاتهم، كان 1850 منهم من المتظاهرين. وأضافت المنظمة أنه تم اعتقال 16784 شخصاً، وهو ارتفاع حاد عن الرقم الذي أعلنته يوم الاثنين.