فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

سجلت فرنسا خلال عام 2025 عدد وفيات أعلى من عدد المواليد للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في تحول ديموغرافي لافت يهدد التفوق السكاني الذي طالما ميزها عن بقية دول الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات رسمية صدرت الثلاثاء.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) بأن عدد الوفيات بلغ 651 ألف حالة، مقابل 645 ألف مولود، في تراجع حاد استمر منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

ويعكس هذا التطور تسارع شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإنجاب، ما يضع فرنسا في قلب الأزمة الديموغرافية التي تواجه معظم دول القارة.

وأوضح المعهد أن معدل الخصوبة انخفض إلى 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أدنى مستوى يسجل منذ الحرب العالمية الأولى، وأقل بكثير من معدل 1.8 الذي اعتمده المجلس الاستشاري للمعاشات التقاعدية في توقعاته لتمويل أنظمة التقاعد.

ورغم هذا التراجع، احتلت فرنسا في عام 2023 المرتبة الثانية أوروبيًا من حيث معدل الخصوبة (1.65)، بعد بلغاريا التي سجلت 1.81، بحسب أحدث البيانات المقارنة المتاحة.

وحذر ديوان المحاسبة العامة الوطني الشهر الماضي من أن هذا التحول الديموغرافي قد يدفع الإنفاق العام إلى مستويات قياسية مماثلة لفترة الجائحة خلال السنوات المقبلة، مع تقلص القاعدة الضريبية. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فيليب كريفيل من مركز أبحاث «سيركل ديبارن» إن تقاعد الأجيال الكبيرة المولودة في ستينيات القرن الماضي قد يفاقم سريعًا توترات سوق العمل ونقص القوى العاملة.

ورغم تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد، سجل عدد سكان فرنسا نموًا طفيفًا ليصل إلى 69.1 مليون نسمة، مدفوعًا بالهجرة الصافية التي قدّرها المعهد بنحو 176 ألف شخص.

كما بلغ متوسط العمر المتوقع مستويات قياسية، عند 85.9 عامًا للنساء و80.3 عامًا للرجال، فيما ارتفعت نسبة من تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر إلى 22% من السكان، وهي نسبة تقترب من نسبة من هم دون العشرين عامًا، ما يعكس تسارع التحول نحو مجتمع أكثر شيخوخة.