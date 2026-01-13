في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا

أجرى الزعيم الدرزي حكمت الهجري، مقابلة مع صحيفة عبرية، أكد فيها على ولائه للاحتلال وإنها الحامية لطائفته ، وإن دعمه لكيان الاحتلال مستمر وقديم.

وأكد الهجري، في حوار مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه بمثابة "ذراع" إسرائيلي في جبل العرب وأن العلاقة مع العدو الإسرائيليّ نُسجت قبل سقوط نظام الأسد بوقت طويل"!

ويكشف ذلك أن الهجري استعان بإسرائيل ليس كرد فعل طارئ على الأحداث الدامية في أشرفية صحنايا وجرمانا، وبعدها أحداث السويداء في يوليو من العام الفائت ، بل أن الأمر يتجاوز ذلك إلى ضرب وحدة سوريا وشعبها.

وقال الهجري : "نحن نرى أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من منظومة وجود دولة إسرائيل، بوصفنا ذراعًا نسجت تحالفًا مع إسرائيل".