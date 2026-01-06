قوات الاحتلال تتوغل في مناطق متفرقة بريف القنيطرة جنوب سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الثلاثاء"، في مناطق متفرقة بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا .

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، بينها سيارتان من نوع هايلكس، وواحدة من نوع همر، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم، نحو قريتي بريقة وكودنة.

وأضافت: أن قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 12 آلية عسكرية، بينها عربات من نوع همر وهايلكس توغلت من المدخل الغربي لقرية صيدا الحانوت عبر معبر تل أبو غيثار، وسلكت طريق قرية الرزانية وصولاً إلى قرية صيدا الجولان.

وأوضحت أن عددا من جنود الاحتلال أقاموا حاجزاً على تقاطع قرية صيدا الجولان الغربي، فيما توغل عدد آخر في القرية لفترة وجيزة وفتشوا أحد المنازل ثم انسحبوا من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.