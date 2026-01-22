صابر وإدريس يتفقدان مصابي حادث طريق حقول الصحراء الغربية.. صور

أجرى المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والدكتور تامر إدريس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروفرح، زيارة المصابين بحادث طريق حقول الصحراء الغربية؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم المعنوي لأسرهم.

وخلال الزيارة، أكد رئيس النقاب، أن النقابة العامة تعتبر أبناءها من العاملين بقطاع البترول أسرة واحدة لا تتجزأ، وأن ما حدث يمثل مصابًا جللًا يخص كل فرد في هذا القطاع.

كما وجّه صابر بضرورة العمل على توسعة وصيانة طريق حقول الصحراء الغربية، لتوفير سبل الأمان للعاملين بالشركات المتواجدة بمنطقة الصحراء الغربية، وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية.

وأضاف رئيس نقابة البترول، أن النقابة ستظل دائمًا سندًا قويًا للمصابين وأسرهم، وستعمل على توفير كل أوجه الدعم الممكنة لهم، سواء معنويًا أو ماديًا، إيمانًا بأن العامل البترولي هو الثروة الحقيقية للقطاع.

وأوضح أن النقابة لن تدخر جهدًا في متابعة حالة المصابين حتى يتماثلوا للشفاء التام، مؤكدًا أن أبواب النقابة مفتوحة على مدار الساعة لتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين، وأن ما جرى يزيد من قوة التلاحم بين العمال وقياداتهم.

كما شدد على أن وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيادة المهندس كريم بدوي، تقف بكل قوة إلى جوار العمال وأسرهم منذ اللحظة الأولى للحادث.

ورافق رئيس النقابة خلال الزيارة كل من الدكتور تامر إدريس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروفرح، أحمد مبارك، نائب رئيس نقابة البترول بالإسكندرية، حسام فاروق، نائب رئيس نقابة البترول بالإسكندرية، المحاسب إسلام أحمد عبد الحليم، رئيس اللجنة النقابية بشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو)، جمال حسين، عضو اللجنة النقابية بشركة العامرية للبترول.