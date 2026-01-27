قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بمراكز المنصورة وطلخا ومحلة دمنة

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من المخابز بمراكز المنصورة وطلخا ومحلة دمنه، في جولة ميدانية مفاجئة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة للخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها في منظومة الخبز المدعم.

وتفقد محافظ الدقهلية سير العمل داخل المخابز، التي شملت قرى كفر ميت فاتك وكفر سعفان وبندر طلخا وبندر المنصورة، وتابع انتظام الإنتاج، وعدم وجود تكدسات أو معوقات في صرف الحصص التموينية، مشددا على الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، وصرف حصص الخبز المقررة لكل بطاقة وممنوع تجميع البطاقات.

و التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخبز المدعم بجودة مناسبة، باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين اليومية.

وشدد “ مرزوق ”على ضرورة تكثيف الرقابة الدورية والمفاجئة على المخابز، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالوزن أو الجودة أو الاشتراطات الصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين، وذلك بحضور الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية  مستمرة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وعلى مختلف القطاعات الخدمية، بهدف رفع مستوى الأداء.

الدقهليه محافظ مخابز محلة دمنة

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

دعاء 8 شعبان

دعاء 8 شعبان.. اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا

هل الدعاء مستجاب في ليلة النصف من شعبان؟

هل يستجاب الدعاء في ليلة النصف من شعبان؟.. الإفتاء توضح الفضائل والأعمال المستحبة

هل التسبيحة فى شهر شعبان ورمضان خير من ألف تسبيحة بغيره؟

هل التسبيحة في شهر شعبان ورمضان خير من ألف بغيره؟

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

نادية الجندى

نادية الجندى
نادية الجندى
نادية الجندى

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

فيروس نيباه

فيروس نيباه
فيروس نيباه
فيروس نيباه

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

