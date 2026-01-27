اصطدم بهم موتوسيكل.. إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث ا اصطدام موتوسيكل بهم لمام البنك الاهلي" الطريق الزراعي بميت سلسيل" بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام موتوسيكل بأربعة أشخاص على الطريق الزراعي بميت سلسيل.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث .

وتبين إصابة كل من أحمد حسن محمد ربيع 18عاما، وأصيب بجروح وكسور وكدمات، وايمن سامح محمد علي

17عاما، وأصيب بسحجات وجرح قطعي بالقدمين محمد علي الدمرداش 15 عاما بجرح قطعي بالقدم اليسرى واليمني واشتباه كسر بالساق اليمني وطارق محمد ابراهيم 4 أعوام وأصيب بجرح قطعي بالجبهة اشتباه كسر بالانف مع نزيف من الأنف.

تم نقل المصابين الى مستشفى ميت سلسيل لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.