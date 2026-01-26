صرف 141.4 مليون جنيه لمشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 206 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر ديسمبر، وذلك باجمالي 830 ألف جنيه موزعة على 7 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 23 شابا وشابة(11 من الذكور - 12 من الإناث)، وبذلك يكون اجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين حتى تاريخه بلغت 141مليونا، و383 ألف جنيه، استفاد منها 13773شاب وفتاة منهم ( 6535 ذكور - 7238إناث).

جاءت موافقة اللواء"مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.