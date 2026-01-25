محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

وتفقد محافظ الدقهلية أقسام المعرض المختلفة، واطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من الأسماك واللحوم والخضروات والفاكهة، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي يقدمها المعرض والتي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساعدة في ضبط الأسعار.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار متابعة توفير الأسماك واللحوم والخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي، مع الالتزام الكامل بالأسعار المخفضة والجودة العالية، كما شدد على الالتزام التام باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض، مع التأكد من توافر طفايات الحريق ومستلزمات الأمن والسلامة بصورة دائمة، والاستعداد الكامل لمواجهة أي طوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

والتقى محافظ الدقهلية عددا من المواطنين داخل المعرض، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.