جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
مليون زائر حتى الآن.. إقبال جماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدقهلية.. فريق طبي ينقذ ذراع مريض من البتر المحقق في اللحظات الأخيرة بمستشفى أجا

فريق طبي
فريق طبي
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية فى  إجراء تدخل جراحي دقيق وعالي المهارة أسفر عن إنقاذ ذراع مريض كان مهددًا بالبتر الكامل.

واستقبل قسم الاستقبال بالمستشفى مريضًا يعاني من جرح قطعي غائر بالساعد، مصحوب بقطع كامل في العضلات والأوعية الدموية الشريانية، إلى جانب قطع بالعصب الأوسط، ما شكل خطرًا مباشرًا على حياة الطرف المصاب، وعلى الفور، جرى التعامل مع الحالة داخل الاستقبال باحترافية عالية للسيطرة على النزيف، مع سرعة تقييم الوضع الإكلينيكي للمريض.

وبناءً على خطورة الإصابة، تم تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات ضم استشاريي جراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والعظام، حيث جرى نقل المريض بشكل عاجل إلى غرفة العمليات.

 وشملت الجراحة إصلاح الأوعية الدموية وإعادة التروية الشريانية للطرف المصاب، إلى جانب إعادة توصيل العصب الأوسط وإصلاح العضلات المصابة، في عملية كبرى تطلبت مهارة عالية ودقة متناهية. 

وأسفرت الجراحة عن إنقاذ الذراع وعودة التروية الدموية ووظائف الأعصاب بكفاءة كاملة، وخرج المريض من العمليات بحالة جيدة، وتم حجزه تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.


وشارك في هذا التدخل الجراحي كل من الدكتور حسام الغريب، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة، والدكتور محمد البرقي، استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد رضا عارف، طبيب مقيم عظام، والدكتور أكرم الحملي، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات المكون من صفاء سعد، وهبة كمال، وإيمان النادي، وأحمد حازم فني التخدير، بالإضافة إلى أطباء وتمريض قسم الاستقبال.

فيما وجه  الدكتور حمودة الجزار  الشكر والتقدير لإدارة مستشفى أجا المركزي برئاسة الدكتور تامر يوسف، مدير المستشفى، وللفريق الطبي والتمريضي بكامل أفراده على هذا الأداء المتميز والتعاون المثمر بين التخصصات المختلفة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس مستوى الكفاءة والانضباط داخل مستشفيات الدقهلية، وتدعم هدف الوزارة في تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

