محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة: الصرف ببطاقة تموينية واحدة لكل فرد

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة منظومة الخبز المدعم والاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، التقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين المترددين على المخبز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة وجودة رغيف الخبز، مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمة تموينية تليق بهم.

وشدد المحافظ خلال جولته على علي حسن وكيل وزارة التموين، بضرورة وضع حصة الخبز لكل مواطن في أكياس حفاظًا على نظافته وصحة المواطنين، مؤكدًا أن كرامة المواطن وجودة الخدمة خط أحمر لا تهاون فيه، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لسير عمل المخبز والالتزام التام بالمواصفات والحصص المقررة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما وجه محافظ الدقهلية بضرورة الإعلان الواضح عن سعر الرغيف الفينو، موضحًا أن سعر الرغيف جنيه واحد بوزن 35 جرامًا، مع الالتزام التام بالمواصفات المحددة، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.

وأكد المحافظ أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التموينية، وضمان انتظام صرف الخبز المدعم ووصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة وشفافية، مشددًا على الالتزام الكامل بالضوابط التموينية وجودة الرغيف وحسن معاملة المواطنين.

كما شدد محافظ الدقهلية على محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على أعمال المخبز، بالمتابعة اليومية لمستوى النظافة بمحيط المخبز، وأشار إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة للمخبز تأتي لضمان انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات، بما يسهم في تخفيف الضغط على المخابز الأخرى وتوفير احتياجات المواطنين من الخبز المدعم بصورة منتظمة.

وأوضح أن المخبز يعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا لحين الانتهاء من حصة الدقيق المقررة، بما يساهم في دعم منظومة الخبز وتقديم خدمة مستقرة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.