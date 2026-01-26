قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أورمان الدقهلية.. تجهيز وتعبئة 35 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في رمضان 2026

همت الحسينى

بدأت جمعية الاورمان ومع حلول شهر شعبان فى تعبئة وتجهيز عدد 35 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك إستعدادّا لتوزيعها خلال شهر رمضان المعظم 2026 على القرى والنجوع والمراكز بمحافظة الدقهلية. 


وأكدت الدكتورة هالة جودة، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن البدء فى تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2026 جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود وتقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك لإدخال البهجة عليهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وليجسّد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.


وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية أختارت الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان، مشيرًا الى أن هذا العام تسعى المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة. 


وأوضح  شعبان أنه من الأن تقوم فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الدقهلية برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر ظروف معيشتيها تمنعها من تلبية احتياجاتها.


والجدير بالذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.

