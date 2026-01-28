عروض متميزة لطلاب رياض الأطفال في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

انطلقت، قبل قليل، فعاليات اليوم السابع لجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعة من العروض المتميزة لطلاب رياض الأطفال بمنطقة القاهرة الأزهرية، عبَّروا خلالها عن حب الوطن والانتماء إليه، إلى جانب الدعوة إلى قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي ونشر ثقافة السلام، من خلال فقرات إنشادية وتمثيلية وحركية تناسب أعمارهم، وتعكس وعيهم المبكر بالقيم الإنسانية والوطنية.

وتواصل أركان جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لليوم السابع، تقديم خدماتها المعرفية والتوعوية المتنوعة لجمهور المعرض وزواره، ومن بينها ركن الفتوى، وركن الطفل ومجلة نور، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن جامعة الأزهر، وركن الوافدين، وركن بيت الزكاة والصدقات، وركن الخط العربي، وركن الندوات، وركن البيع، والتي تواصل خدمة ضيوف الجناح عبر حزمة متنوعة من البرامج والندوات والخدمات المعرفية والتوعوية الثرية والمتنوعة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.