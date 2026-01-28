دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان.. 12 كلمة تسد ديونك وتهلك من ظلمك

لاشك أن من خلال دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان يحين موعدنا مع الفرج الآن بل ومنذ ساعات ، حيث يعد دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان أفضل ما تغتنم به نفحات وبركات وخيرات هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الفضيل المحمل ببركات شهر رمضان، والذي بدأ مع أذان الفجر ، فإذا كان الدعاء عبادة فإن فضله يزيد في الأزمنة المباركة ويأتي دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان من بينها، والذي من خلاله نلتزم بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ويفتح لنا أبواب الخير والفرج.

دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حثنا على تحري أوقات الاستجابة واغتنامها بالدعاء ، فالدعاء في ذاته من أفضل العبادات، ومن هنا تأتي أهمية دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان المبارك.

وأوضحت «الإفتاء» عن دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان ، أن الأمر واسع في الصيغة المستحبة من دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان ، منوهة بأن منه: ( اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا).

اللهم اصلح لنا شأننا بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اسألك اللهم إن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني. اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم فوضت أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

