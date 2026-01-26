ماذا يحدث لمن فاتته صلاة المغرب في شعبان؟.. إثم عظيم يحجب 16 نعمة

لعل معرفة ماذا يحدث لمن فاتته صلاة المغرب في شعبان ؟ ، يعد من الأمور التي ينبغي معرفتها في هذا الوقت من العام حيث شهر شعبان، الذي أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باغتنامه بصالح الأعمال والأولوية تكون لصلوات الفريضة، ومن بينها صلاة المغرب ، فينبغي ألا نغفل عن شهر شعبان بحسب وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولأن معرفة العقوبة قد تزيد الحرص، ومن هنا تأتي أهمية معرفة ماذا يحدث لمن فاته صلاة المغرب في شعبان ؟، حيث إنها آخر صلوات النهار اليومية المكتوبة ، وثاني أركان الإسلام الخمسة ، التي لا تسقط عن المسلم، ولا ينبغي التفريط فيها لأي سبب كان.

ماذا يحدث لمن فاتته صلاة المغرب في شعبان

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أخبرنا عن أفضل الأعمال عند الله تعالى، وهو الصلاة في أول وقتها، لما ورد في سُنن الترمذي، أنه سُئِلَ النَبِيُ -صلى الله عليه وسلم- أيُ الْأَعْمَالِ أفْضَلُ قَالَ «الصَلَاةُ لِأَوَلِ وَقْتِهَاَ».

وحدد النبي -صلى الله عليه وسلم - فضل صلاة المغرب في شعبان ، ضمن جملة وصاياه باغتنام هذا الشهر بصالح الأعمال والتي يأتي في صدارتها صلوات الفريضة ، حيث ففي وصفه -صلى الله عليه وسلم - لهذا الشهر بأن شهر شعبان هو شهر يغفل عنه الناس، ومن ثم فإن إجابة ماذا يحدث لمن فاته صلاة المغرب ؟، هي الإثم العظيم والحرمان من فضلها ، ومنه:

1-من يُصلي المغرب حاضرًا لن يدخل النار.

2-سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب.

3- صلاة المغرب هي آخر صلوات النهار ، كما أنها وتر النهار.

4-طيب النفس وصفاؤها.

5. حصد الحسنات صلاة المغرب في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

6-والدعاء بعد صلاة المغرب مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب.

من فاته صلاة المغرب

قالت دار الإفتاء المصرية ، عن من فاته صلاة المغرب في شعبان، إنه يحرم تأخير صلاة المغرب إلى ما بعد أذان العشاء إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان.

وأوضحت “ الإفتاء” ، أنه ينبغي على من فاتته صلاة المغرب بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة.

وأشار إلى أنه تكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي المغرب قضاءً قبل أداء صلاة العشاء إلا إذا وجد صلاة الجماعة للعشاء قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة العشاء ثم يصلي المغرب بعد الفراغ من العشاء.

صلاة المغرب

وتعد صلاة المغرب هي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها، وهي الصلاة الرابعة المفروضة خلال اليوم، وأولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل.

فضل الصلاة

ورد أن أداء الصلاة له فضلٌ عظيمٌ، ومن فضل الصلاة في وقتها ما يأتي:

1- نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

2- محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

3- أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.

4- يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.

5- تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-.

6- عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

7- سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه – تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ».

8- أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

9- يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.

10- يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، وتبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.