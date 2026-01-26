قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرات إسرائيلية: الحشد العسكري الأمريكي حول إيران يتجاوز حدود الردع التقليدي
لكبار السن.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدوري المصري والقناة الناقلة
أحمد موسى: إسراء عبد الفتاح تلقت تمويلا من مؤسسة دولية عام 2010
بمدى يصل لـ 644 كم.. فولفو تكشف عن EX60 الكهربائية الجديدة| صور
رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه مستهل الإثنين
أزمة ثقة متصاعدة بين واشنطن وأوروبا تضع مستقبل الناتو تحت المجهر
الفلبين.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 144 في غرق قارب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء اليوم 7 شعبان للصائمين.. 13 كلمة تزيح عن قلبك الكسرة والخوف

دعاء اليوم السابع من شعبان
دعاء اليوم السابع من شعبان
أمل فوزي

لا شك أن دعاء اليوم السابع من شعبان للصائمين وغير الصائمين يعد طوق النجاة من بلاءات الدنيا ومصائبها، حيث إنه من الأدعية المستجابة في ساعة ويوم وشهر مبارك، وذلك لأن دعاء اليوم السابع من شعبان سواء كنت صائمًا أو لا فهو كنز لا يمكن لعاقل أن يفوته ، باعتباره أفضل عبادة في أفضل يوم وشهر، ومن ثم يبحث الكثيرون عن أفضل صيغة من دعاء اليوم السابع من شعبان للصائمين وغير الصائمين ، حيث يمكن وصفه بأنه دعاء المعجزات .

دعاء يوم السابع من شعبان

1.اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني .

2. اللهم يا شاهدًا غير غائب، ويا قريبًا غير بعيد، ويا غالبًا غير مغلوب، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

3. اللهم أبدل حزني فرحًا، وهمومي سعادة، وضيقي فرجًا، وارزقني يومًا أفضل من أمسي، فليس لي سواك يا رب.

4. اللهم فوضت امري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

5. اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا.

6. اسألك اللهُم في كُلّ يُوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معهُ إيمانًا ورزقًا وسعادةً وتوفيقًا.

7. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي.

8. اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.

9. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.

10. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

أدعية اليوم 7 من شعبان

11. اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته.

12. اللهم إن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

13. اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

14. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

15.يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.

16. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

17. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

18. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

19. اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

20.اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

دعاء اليوم السابع من شعبان للصائمين

يعد دعاء اليوم السابع من شعبان للصائمين ، من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، وقالت دار الإفتاء المصرية ، إنه فيما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ» رواه أبو داود مرسلًا.

وأوضحت “ الإفتاء ” أنه كان من دعاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" و كان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه .

دعاء اليوم السابع من شعبان دعاء يوم السابع من شعبان اليوم السابع من شعبان دعاء اليوم السابع من شعبان للصائمين أدعية اليوم 7 من شعبان دعاء اليوم 7 شعبان للصائمين دعاء اليوم 7 شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

موعد صرف مرتبات فبراير2026

بعد قرار المالية .. هذا موعد صرف مرتبات فبراير 2026

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

ترشيحاتنا

iQOO 15 Ultra

iQOO 15 Ultra يدعم أزرار كتف فائقة السرعة بـ600 هرتز

أرخص سيارات تحمل العلامة اليابانية

تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

امن

إطلاق تحديث جديد لمنصة التوعية الأمنية المؤتمتة |تفاصيل

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد