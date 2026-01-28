قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
تحقيقات وملفات

الغربية تستعد لاستقبال شهر رمضان.. وتوجيهات عاجلة من المحافظ| تفاصيل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، واستعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن كافة قيادات المحافظة وأجهزتها التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد، ومُسخَّرة بالكامل لخدمة المواطن، والاستجابة السريعة لاحتياجاته، ونقل نبض الشارع والتعامل الفوري مع الشكاوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قنوات التواصل المباشر لتحقيق رضاهم وتحسين جودة حياتهم.

تحرك تنفيذي عاجل 

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، موجهًا بسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشددًا على أهمية استمرار جهود تطوير الخدمات وتيسير سبل الحياة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية الشاملة بكافة القطاعات.

وتابع اللواء أشرف الجندي أعمال الموجة 28 لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا ضرورة اليقظة التامة والتصدي بكل حزم لأي محاولات بناء مخالف، والإزالة الفورية في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير، ولن يتردد في محاسبة أي مسئول يثبت تقاعسه عن أداء واجبه الوظيفي.

كما تابع المحافظ مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، لتسريع وتيرة العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون .

وناقش الاجتماع كذلك تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية، والخطوات التنفيذية الجارية للانتقال إلى منظومة الجمع المنزلي بشكل منظم ومستدام بجميع أنحاء المحافظة، بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بأبناء الغربية، ويعكس جهود الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات البيئية.

وفي سياق متصل، استعرض محافظ الغربية نتائج الحملات اليومية المكثفة التي تُنفذ على المخابز والأسواق، لضبط منظومة الخبز والتأكد من توافر السلع الغذائية وجودتها، موجّهًا بتكثيف تلك الحملات، واستمرار المرور الميداني اليومي على كافة المراكز والمدن والقرى، لرصد أية مخالفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط في الأسواق.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد محافظ الغربية أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق أجواء من الطمأنينة والاستقرار لأبناء الغربية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي ختام الاجتماع، شدد اللواء أشرف الجندي على أهمية العمل الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا أن المواطن سيظل محور اهتمام الدولة، وأن محافظة الغربية مستمرة في بذل أقصى الجهود لتقديم خدمات أفضل، وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

