هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا

البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل عن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا.

وكشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن انطلاق، قافلة المساعدات الإنسانية الـ126 من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وتضم القافلة شاحنات مساعدات إنسانية عاجلة، تشمل مواد غذائية وإغاثية وطبية، ضمن الجهود المستمرة التي تقودها مصر لتنسيق وتوصيل الدعم الإنساني إلى القطاع المحاصر، حسبما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري.

حملت قافلة "زاد العزة" في يومها الـ126، آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، التي تضمنت سلال غذائية ودقيق، ومواد طبية ومستلزمات إغاثية، و حليب أطفال، و مواد بترولية.

وفي إطار الاستجابة المتواصلة للمنخفض الجوي وبرودة الطقس، كثّف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، التي شملت آلاف القطع من الملابس الشتوية والأغطية والخيام لإيواء المتضررين، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن سلاسل قوافل "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، أطلقها الهلال الأحمر المصرى، 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويوجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

