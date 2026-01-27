المنطقة الأزهرية بالغربية تواصل أعمال الكنترول للشهادتين الابتدائية والإعدادية

أجرى الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، متابعة ميدانية لأعمال كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للاطمئنان على انتظام سير العمل ودقة الإجراءات المتبعة.

جولة ميدانية

وخلال جولته، شدد رئيس المنطقة على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الكنترول، وتحري أعلى درجات الدقة والشفافية في الرصد والمراجعة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والحفاظ على مصداقية منظومة الامتحانات الأزهرية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالسرية التامة، وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة، بما يعكس الصورة المشرفة لمنطقة الغربية الأزهرية ومكانتها بين المناطق.

ورافق رئيس المنطقة خلال المتابعة، الشيخ أشرف شفيق، مدير الامتحانات بالمنطقة، حيث تم الوقوف على آليات العمل والاطمئنان على توافر الإمكانات اللازمة لسير العمل بكفاءة.