رصد 55 سفينة صينية في بحر الفلبين الغربي خلال أسبوع

أعلنت البحرية الفلبينية رصد 55 سفينة صينية في بحر الفلبين الغربي خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم البحرية الفلبينية روي فينسنت ترينيداد قوله إنه تم رصد السفن الصينية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي وخفر السواحل الصيني وميليشيا البحرية الصينية، خلال الفترة من 18 حتى 25 يناير الجاري في مناطق "باجو دي ماسينلوك" أو المعروفة باسم "سكاربورو شول"، و"اسكودا شول" المعروفة باسم "سابينا شول"، وجزيرة "باج-آسا".

وتطلق الفلبين مسمى (بحر الفلبين الغربي) على الجزء الغربي من حدودها البحرية بما في ذلك جزء من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع ست دول ( الصين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا).