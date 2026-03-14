قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوحة أم جدة؟.. 48 ساعة تحسم مصير مباراة مصر والسعودية
الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد
مؤسسة أبو العينين تستضيف ذوي القدرات المتميزة في حفل إفطار سنوي بهيج وتوزع هدايا وجوائز
في ضوء توقعات الأرصاد بسقوط أمطار.. الإسكان ترفع درجات الاستعداد القصوى
أكثر دقة وتدميرا.. إيران تستخدم أنواعا جديدة من الصواريخ البالستية
تحركات مكثفة لفتح أسواق الخليج أمام الحاصلات الزراعية المصرية
استبعاد عامل من مدرسة لاعتدائه على طالب بالصف الرابع الابتدائي مرتين بالدقي
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً سبل تجنيب المنطقة حرب إقليمية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-3-2026
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك
بعد تحذير الأرصاد.. مخاطر الأتربة على صحة الأطفال
وزير الصناعة: تيسير الإجراءات أمام مرسيدس لتوسيع استثماراتها بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عقوبات مشددة .. احذر انتهاك خصوصية الأفراد على وسائل التواصل

حبس
حبس
أميرة خلف

واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت، جرائم انتهاك خصوصية الأفراد من خلال نشر صور ومعلومات شخصية دون إذن، مؤكدًا توقيع عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة على كل من يثبت تورطه في التعدي على الحياة الخاصة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الحقوق الشخصية ومواجهة الجرائم الإلكترونية، وضمان الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.

و نص القانون  على أن يعاقب بالحبس سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، على كل من يستخدم برنامجًا أو تقنية معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير بطريقة مسيئة للشرف أو الآداب العامة.
كما نصت المادة 27 على أن يعاقب بالحبس سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، على من أنشأ أو أدار موقعًا أو حسابًا يهدف لارتكاب أو تسهيل جريمة إلكترونية.

كما يعاقب بالحبس 6 أشهر  وغرامة  من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه، كل مسؤول إدارة موقع أو حساب أو بريد إلكتروني إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإعاقة التحقيق.


في حين يعاقب بالحبس 6 أشهر على الأقل وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه إذا كان الإهمال هو سبب تعرض الموقع أو الحساب للجرائم، بسبب عدم اتخاذ التدابير الأمنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

قانون مكافحة جرائم الإنترنت حبس غرامة عقوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الفنانة نور اللبنانية

لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

مع تغييرات الجو… نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

مع تغييرات الجو.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

الغثيان

لماذا تشعر بالغثيان في رمضان؟ أسباب مفاجئة تحدث بعد الإفطار وطرق بسيطة للتخلص منه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الإفراط في تناول الكعك والبسكويت يصيبك بهذا المرض.. هل تناول السمك في رمضان مفيد أم مضر للصائم؟

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

فيديو

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد