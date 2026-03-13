مصطفى بكري: استهداف لبنان جريمة ووصمة عار على المجتمع الدولي

انتقد الإعلامي مصطفى بكري ما يحدث من تصعيد عسكري في بيروت، مؤكداً أن استهداف المدن يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

صمت دولي

وتساءل بكري خلال حقائق وأسرار عن سبب صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث، مشيراً إلى أن المدنيين هم الأكثر تضررًا من هذه الصراعات.

وحذر بكري من أن التطورات الحالية في المنطقة قد تؤدي إلى أزمة إقليمية كبيرة.

وقال إن التصعيد العسكري المتبادل قد يفتح الباب أمام صراع أوسع، مشيراً إلى أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى أزمة ثقة بين بعض الدول في المنطقة.

الحاجة للحلول السياسية

وأكد بكري أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتجنب الكارثة.