مصطفى بكري : الاعتداء على دول الخليج مرفوض .. ومصر لن تقبل بذلك

شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن مصر تقف بقوة إلى جانب الدول العربية في مواجهة أي تهديدات.

موقف مصر واضح

قال بكري خلال برنامج حقائق وأسرار إن أي اعتداء على دول الخليج يمثل تهديدًا للأمن القومي العربي.

وحدة الصف العربي أولوية

وأشار إلى أن الدول العربية يجب أن تتكاتف في مواجهة التحديات.

وأكد ضرورة احترام القانون الدولي وعدم الاعتداء على الدول.

أوضح بكري أن مصر كانت دائمًا لاعبًا رئيسيًا في الوساطات الإقليمية، سواء في النزاعات العربية أو القضايا الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

ولفت إلى أن وزارة الخارجية المصرية تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد حلول سياسية للأزمات المتصاعدة،مؤكداً أن العالم يتطلع إلى حل سريع يوقف التصعيد ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.