مصطفى بكري: ما يحدث في المنطقة ينذر بتداعيات خطيرة

حذر الإعلامي مصطفى بكري من أن التطورات الحالية في المنطقة قد تؤدي إلى أزمة إقليمية كبيرة.

توتر متزايد في المنطقة

قال بكري خلال برنامج حقائق وأسرار إن التصعيد العسكري المتبادل قد يفتح الباب أمام صراع أوسع.

وأشار إلى أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى أزمة ثقة بين بعض الدول في المنطقة.

الحاجة للحلول السياسية

وأكد أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتجنب الكارثة.

وشدد بكري على أن مصر تقف بقوة إلى جانب الدول العربية في مواجهة أي تهديدات،موضحاً أن أي اعتداء على دول الخليج يمثل تهديدًا للأمن القومي العربي.

وحدة الصف العربي

ولفت إلى أن الدول العربية يجب أن تتكاتف في مواجهة التحديات،مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي وعدم الاعتداء على الدول.