بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
تحقيقات وملفات

الغربية.. إطلاق أولى خطوات إنشاء مراكز إيواء الكلاب الضالة بالمحافظة

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، لبحث آليات التعامل المنظم والإنساني مع ظاهرة الكلاب الضالة، ووضع حلول مستدامة تحقق التوازن بين حماية المواطنين وتطبيق معايير الرفق بالحيوان ،ياتي ذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين اليومية بشأن تزايد أعداد الكلاب الضالة، وحرص محافظة الغربية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق معايير الرفق بالحيوان.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، تم التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الطب البيطري لتشكيل فرق عمل متخصصة تضم أطباء بيطريين مؤهلين وصائدي كلاب مدربين، للعمل وفق أسس علمية وإنسانية تراعي قواعد الرفق بالحيوان، مع البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء مراكز إيواء مخصصة للكلاب الضالة، تشمل عملية التعقيم والرعاية البيطرية بعد الجراحة ثم الاعادة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأعلنت مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع المحافظة، تخصيص قطعتين أرض بقرى سندبسط والغريب بمركز زفتى، لإقامة مراكز إيواء نموذجية للكلاب الضالة، على أن تكون هذه المراكز نواة لخدمة جميع مراكز ومدن محافظة الغربية، وليس نطاقًا جغرافيًا محدودًا، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى السيطرة على الظاهرة على مستوى المحافظة بالكامل.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة تتعامل مع ملف الكلاب الضالة بمنهج علمي متكامل يراعي في المقام الأول سلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه يلتزم الكامل بمعايير الرفق بالحيوان، مشددًا على أن الدولة المصرية وضعت تشريعات واضحة تنظم هذا الملف، وأن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل دقة وحزم دون أي ممارسات عشوائية.

وأضاف محافظ الغربية أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مديرية الطب البيطري وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح منظومة الإيواء والتعقيم، بما يحقق بيئة آمنة ومستقرة داخل المدن والقرى، ويعكس اهتمام الدولة بوضع الإنسان في صدارة أولوياتها مع احترام حقوق الكائنات الحية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية أن المديرية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وتجهيز فرق العمل اللازمة، تمهيدًا لبدء العمل بالمراكز فور الانتهاء من التجهيزات، مؤكدة الالتزام الكامل بتطبيق معايير الرفق بالحيوان، وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة للكلاب داخل مراكز الإيواء، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة على أسس علمية وقانونية سليمة.

اخبار محافظة الغربية الطب البيطري حملات قوافل الكلاب الضالة

