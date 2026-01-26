الغربية .. ضبط سيارة محملة بـ 4 طن أكسيد حديد منتهى الصلاحية قبل ضخها فى مصانع الدهانات

تمكنت مديرية التموين بالغربية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين لوسط وغرب الدلتا، من توجيه ضربة قوية لإحدى أخطر محاولات الغش الصناعى وتداول خامات فاسدة بالأسواق، بعد ضبط سيارة محملة بـ 4 طن أكسيد حديد منتهى الصلاحية قبل ضخها فى مصانع الدهانات لاستخدامها فى أعمال التصنيع.

حملات تموينية بالغربية

قاد الحملة وكيل المديرية ، و أحمد ورد مدير الرقابة التموينية، وشاركهما التنفيذ كل من المفتش التموينى أحمد عبد الله والمفتش محمد البرماوى، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محمّلة بعدد (160) شكارة أكسيد حديد أصفر تركيز 86%، بإجمالى وزن يقارب (4) أطنان، تُستخدم فى أعمال الدهانات والطلاء.

وبالفحص والمعاينة تبيّن أن الكمية المضبوطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، بما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين وجودة المنتجات الصناعية، حال استخدامها أو طرحها بالأسواق.

ردع مخالفين

وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

أكد وكيل مديرية التموين بالغربية، أن الحملات الرقابية مستمرة بلا تهاون لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لأى محاولات للغش أو تداول خامات فاسدة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بالأمن الصناعى للبلاد.