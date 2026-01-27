قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تضامن الغربية: معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانا على الفئات الأكثر احتياجاً| صور

الغربية أحمد علي

أعلنت تضامن الغربية اليوم نجاح جمعية الاورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانًا على أهالينا بقرى  كفر الجنيدى وحنون وفرسيس وعزبه الدكتور والغريب  بمركز زفتى.

توجيهات تضامن الاجتماعي 

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتقديم أوجه الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، وليجسّد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل.

دعم الأسر والعائلات 

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن المعرض شارك فى تنظيمه أكثر من 20 متطوع، وقدم المعرض أجهزة منزلية معمرة " أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات )وغيرها من الأجهزة المعمرة والتى تكفى لتلبية احتياجات أكثر من(300) أسرة.

وأشار شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الغربية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

اختُتمت الفعالية بتوزيع الأثاث المنزلى وسط أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجوه الأسر غير القادرة، في مشهد يعكس تكامل جهود الدولة ومؤسساتها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.

