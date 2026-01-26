الغربية تحصد مراكز متقدمة في جائزة مصر للتميز الحكومي بفئات متعددة

شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم في احتفالية “جائزة مصر للتميز الحكومي” في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وكبار المسئولين في الدولة وبمشاركة الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاحتفالية، حرص المحافظ على تهنئة الفائزين من أبناء محافظة الغربية الذين رفعوا اسم عروس الدلتا عاليًا من خلال تميزهم في مختلف فئات الجائزة، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس التفوق الإداري والقدرة على الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار والكفاءة في الأداء المؤسسي.

وأشاد محافظ الغربية بفوز حي ثان طنطا بالمركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي فئة الأحياء، مؤكدًا أن هذا الفوز ليس إلا ثمرة عمل دؤوب وجهود متواصلة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع فرق العمل داخل الأحياء لتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما أعرب الجندي عن فخره البالغ بفوز منظومة الكلور السائل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز الأول في فئة المبادرات الابتكارية، موضحًا أن هذا التميز يعكس قدرة المحافظة على تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز الابتكار والإبداع في مواجهة التحديات اليومية وتحقيق الاستدامة في جميع المشروعات الحكومية.

جوائز التميز

وأشاد المحافظ أيضًا بتصدر محافظة الغربية الجمهورية في فئة مكاتب الصحة، حيث حصدت كفر فيالة المركز الأول، وشوبر الثاني، وشبرا بابل الثالث، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يؤكد تفوق المحافظة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية على مستوى كافة المراكز والوحدات الصحية.

وجه المحافظ اللواء أشرف الجندي الشكر لكل فرق العمل والجهات الحكومية والمؤسسات التنفيذية في محافظة الغربية على جهودهم المتواصلة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المشروعات والمبادرات الهادفة لتطوير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أوضح المحافظ أن هذه الإنجازات تعكس حرص المحافظة على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددًا على متابعة جميع المبادرات التي تعمل على تحسين مستوى الأداء وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه النجاحات تمثل دليلًا واضحًا على قدرة المحافظة على تقديم خدمات بكفاءة واحترافية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، داعيًا جميع الفرق الحكومية إلى الاستمرار في الابتكار والعمل الجاد لتعزيز مكانة محافظة الغربية على خريطة الأداء المؤسسي على مستوى الجمهورية.