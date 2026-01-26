خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب حال جلوسها أمام أحد المنازل بالغربية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لمركز شرطة طنطا من الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من نجلها "الظاهر بمقطع الفيديو " (مزارع - مُقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب ، حال تواجدهما أمام المنزل محل إقامتهما لخلافات بينهما حول الميراث.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى التعدى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .