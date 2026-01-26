سائق توكتوك يسرق أجنبيا تحت تهديد السلاح بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد مركبة "توك توك" وبصحبته آخر بدفع شخص خارجها أثناء سيرهم، وفروا هاربين.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال إستقلال (تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم - مصاب بجرح بالرأس) مركبة "توك توك" متوجهاً لأحد الأماكن بدائرة القسم فوجئ بقيام قائده وبصحبته آخر بإشهار سلاح أبيض وتهديده والإستيلاء منه على هاتفه المحمول ودفعه خارج المركبة ولاذا بالفرار مما أدى لحدوث إصابته.



أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – "مركبة التوك توك ، السلاح الأبيض" المستخدمان فى الواقعة)، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.