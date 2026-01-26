قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى ببولاق

مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة ، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.


 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادي، وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (3 سيدات لـ 2 منهم معلومات جنائية" ، 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية) ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

