القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى ببولاق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة ، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادي، وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (3 سيدات لـ 2 منهم معلومات جنائية" ، 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية) ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.