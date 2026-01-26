قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القبض على شخصين سرقا دراجة نارية من طالب بالقاهرة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم بالنشر من قيام شخصين بسرقة دراجته النارية بالإكراه مستخدمين سلاح نارى بالقاهرة.


بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة من القائم بالنشر (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وقرر بتضرره من شخصين مجهولين لقيامهما بسرقة الدراجة النارية ملكه تحت تهديد السلاح النارى حال تواجده بدائرة القسم ، ولاذاً بالفرار. 


أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما "الدراجة النارية المستولى عليها والسلاح المستخدم فى الواقعة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة سلاح نارى

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

وزيرة التنمية المحلية

سرعة إنجاز طلبات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة.. تفاصيل التعاون بين التنمية المحلية وهيئة المساحة

القادسية السعودي

موسم قلب الموازين في السعودية.. القادسية والخليج يكتبان تاريخا جديدا .. والشباب ينهار ويقترب من الهبوط

جناح المجلس القومي للمرأة

خدمات مجانية ودعم متكامل للسيدات.. مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة حاضر بقوة في معرض الكتاب

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

