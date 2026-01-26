القبض على شخصين سرقا دراجة نارية من طالب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم بالنشر من قيام شخصين بسرقة دراجته النارية بالإكراه مستخدمين سلاح نارى بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة من القائم بالنشر (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وقرر بتضرره من شخصين مجهولين لقيامهما بسرقة الدراجة النارية ملكه تحت تهديد السلاح النارى حال تواجده بدائرة القسم ، ولاذاً بالفرار.



أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما "الدراجة النارية المستولى عليها والسلاح المستخدم فى الواقعة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.