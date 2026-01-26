قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشهد تتويج مكاتب صحة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى في جوائز مصر للتميز الحكومي بدورتها الرابعة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات احتفالية توزيع «جوائز مصر للتميز الحكومي» في دورتها الرابعة، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الوطنية والنواب.

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فوز مكاتب الصحة بمحافظة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئة التميز في الخدمات الصحية، حيث حصل مكتب صحة «كفر فيالة» على المركز الأول، ومكتب صحة «شوبر» على المركز الثاني، ومكتب صحة «شبرا بابل» على المركز الثالث.

 تميز هذه المكاتب في تطبيق معايير التميز المؤسسي

أوضح «عبدالغفار» أن هذا الإنجاز يعكس تميز هذه المكاتب في تطبيق معايير التميز المؤسسي، والحوكمة، والجودة، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتحفيز الكوادر المتميزة وتعميم التجارب الناجحة لتحقيق أهداف رؤية «مصر 2030» في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

تُعد جائزة مصر للتميز الحكومي إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تكرم الجهات الحكومية والعاملين بها الذين حققوا أداءً متميزًا ونماذج ناجحة في تطوير العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، من خلال منظومة تقييم تعتمد على معايير التميز المؤسسي، والحوكمة، والابتكار، وكفاءة الأداء، ورضا المتعاملين، مما يعزز ثقافة التميز والتنافس الإيجابي داخل الجهاز الإداري للدولة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء جوائز مصر وزير الصحة والسكان شوبر جائزة مصر للتميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

لجنة التعليم

الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

محمود فوزي: 10%من فاقد الكهرباء تتحمله الحكومة لأسباب فنية

النائب مصطفى بكري

مصطفى بكري يعلن رفضه لتعديلات مشروع قانون الكهرباء.. تفاصيل

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد