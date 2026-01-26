وزير الصحة يشهد تتويج مكاتب صحة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى في جوائز مصر للتميز الحكومي بدورتها الرابعة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات احتفالية توزيع «جوائز مصر للتميز الحكومي» في دورتها الرابعة، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الوطنية والنواب.

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فوز مكاتب الصحة بمحافظة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئة التميز في الخدمات الصحية، حيث حصل مكتب صحة «كفر فيالة» على المركز الأول، ومكتب صحة «شوبر» على المركز الثاني، ومكتب صحة «شبرا بابل» على المركز الثالث.

تميز هذه المكاتب في تطبيق معايير التميز المؤسسي

أوضح «عبدالغفار» أن هذا الإنجاز يعكس تميز هذه المكاتب في تطبيق معايير التميز المؤسسي، والحوكمة، والجودة، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتحفيز الكوادر المتميزة وتعميم التجارب الناجحة لتحقيق أهداف رؤية «مصر 2030» في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

تُعد جائزة مصر للتميز الحكومي إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تكرم الجهات الحكومية والعاملين بها الذين حققوا أداءً متميزًا ونماذج ناجحة في تطوير العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، من خلال منظومة تقييم تعتمد على معايير التميز المؤسسي، والحوكمة، والابتكار، وكفاءة الأداء، ورضا المتعاملين، مما يعزز ثقافة التميز والتنافس الإيجابي داخل الجهاز الإداري للدولة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.