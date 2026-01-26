وزير الصحة يبحث مع الشركات الصينية توسيع تنفيذ المستشفيات الذكية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد شركة «ميندراي» الصينية المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية، لبحث تعزيز التعاون في توطين الصناعات الطبية، خاصة أجهزة الأشعة الذكية، وتوسيع تنفيذ المستشفيات الذكية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجانبين أشادا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والصين في القطاع الصحي، وأبرزا تمتع البلدين بكوادر بشرية متميزة ورؤى تكنولوجية متقدمة.

متابعة معدلات الإنجاز في الملفات السابقة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول:

• متابعة معدلات الإنجاز في الملفات السابقة.

• استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة وإنشاء وحدات عناية مركزة ذكية.

• التعاون في تطوير منصات التدريب وتنفيذ ورش عمل لرفع كفاءة الفرق الطبية بأحدث التقنيات.

• تبادل التعاون في المبادرات العامة وتطوير الحلول الصحية الذكية.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد استعداد الوزارة لتقديم كل الإمكانيات المتاحة لدعم تطوير المنظومة الصحية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان:

• الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

• اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

• الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية.

• الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة.

ومن جانب شركة «ميندراي»:

• السيد شو كيفين، نائب رئيس الشركة للأسواق الدولية.

• السيد إيرك لي، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط.

• السيد خالد سلامة، مدير الشركة لشمال إفريقيا.

• السيد أحمد العزبي، رئيس مجلس إدارة الشركة في مصر.

• السيد طه عبدالناصر، المدير التنفيذي للشركة.