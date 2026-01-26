قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع الشركات الصينية توسيع تنفيذ المستشفيات الذكية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد شركة «ميندراي» الصينية المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية، لبحث تعزيز التعاون في توطين الصناعات الطبية، خاصة أجهزة الأشعة الذكية، وتوسيع تنفيذ المستشفيات الذكية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجانبين أشادا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والصين في القطاع الصحي، وأبرزا تمتع البلدين بكوادر بشرية متميزة ورؤى تكنولوجية متقدمة.

متابعة معدلات الإنجاز في الملفات السابقة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول:

• متابعة معدلات الإنجاز في الملفات السابقة.

• استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة وإنشاء وحدات عناية مركزة ذكية.

• التعاون في تطوير منصات التدريب وتنفيذ ورش عمل لرفع كفاءة الفرق الطبية بأحدث التقنيات.

• تبادل التعاون في المبادرات العامة وتطوير الحلول الصحية الذكية.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد استعداد الوزارة لتقديم كل الإمكانيات المتاحة لدعم تطوير المنظومة الصحية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان:

• الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

• اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

• الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية.

• الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة.

ومن جانب شركة «ميندراي»:

• السيد شو كيفين، نائب رئيس الشركة للأسواق الدولية.

• السيد إيرك لي، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط.

• السيد خالد سلامة، مدير الشركة لشمال إفريقيا.

• السيد أحمد العزبي، رئيس مجلس إدارة الشركة في مصر.

• السيد طه عبدالناصر، المدير التنفيذي للشركة.

وزير الصحة الصناعات الطبية توطين الصناعات الطبية وزارة الصحة المصرية توطين الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

ترشيحاتنا

معهد بحوث التناسليات الحيوانية

دعم مباشر لصغار المربين.. "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج

قافلة "زاد العزة"

قافلة "زاد العزة" الـ 124 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

وزيرة التنمية المحلية

توقيع عقود بين هيئة المساحة ومراكز شبكات المرافق في 10 محافظات

بالصور

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني
سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد