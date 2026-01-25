قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
أخبار البلد

وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن مرور ميداني على 23 مشروعًا صحيًا في 7 محافظات

المشروعات
المشروعات
عبدالصمد ماهر

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلاً عن تنفيذ خطة مرور ميداني قادها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة معدلات الإنجاز في 23 مشروعًا صحيًا بـ7 محافظات.

ويأتي هذا المرور تنفيذًا لتكليفات الوزير بالتواجد الميداني المستمر ومتابعة سير العمل في مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلبي احتياجات وطموحات المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، وشمل:
    •    مخازن المصرية بمنطقة العباسية في القاهرة (نسبة تنفيذ 98%).
    •    مستشفى بولاق الدكرور (98%)، ووحدات كفر نصار، وغطاطي، وطهرمس، وبعض الوحدات بالواحات البحرية في الجيزة.
    •    مستشفى طوخ المركزي، ومركز تدريب سنديون، ووحدة طب أسرة العبور في القليوبية.
    •    بنك الدم الإقليمي في الإسماعيلية (95%)، ووحدة طب أسرة سبع آبار الغربية (73%)، ووحدات طب أسرة الضبعة، وجبانة، والتقدم.
    •    مستشفى حوش عيشى المركزي، وبدر المركزي في البحيرة.
    •    مستشفى أبو كبير المركزي في الشرقية (أكثر من 75%)، ومستشفى الحسينية المركزي، ومشروع مستشفى الزوامل بمركز بلبيس.
    •    مشروع مستشفى نويبع المركزي في جنوب سيناء.

مشروع مستشفى بدر المركزي 

وأشار الدكتور شريف مصطفى إلى أنه رافق الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور الدكتور أحمد السيد عبدالجواد، وكيل الوزارة بالمحافظة، لتفقد مشروع مستشفى بدر المركزي الذي اقتربت نسبة إنجازه من 90%.

وأكد خلال الزيارة على استكمال الأعمال الهندسية والبنائية والتشطيبات والتجهيزات الطبية وغير الطبية في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو المشروع.

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة مساعد الوزير للمشروعات القومية القطاعات الجمهورية مستشفى أبو كبير المركزي مستشفى حوش عيشى المركزي مستشفى بولاق الدكرور

