مساعد وزير الصحة : رؤية القيادة السياسية في الكشف المبكر عن الأمراض غيرت الخريطة الصحية في مصر

قال الدكتور محمد حساني ،مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الصحية ، إن هناك مجهود كبير وتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية ، حيث اتسمت تلك العلاقة بالشراكة القوية والفعالة .

تحسن كبير في مؤشرات الصحة العامة

واضاف خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بسرطان عنق الرحم ، إن هناك تحسن كبير في مؤشرات الصحة العامة المصرية خلال السنوات الماضية علي الرغم من التحديات التي تم مواجهتها ، مشيرا إلي أن هناك تعاون كبير بين مؤسسات الدولة المختلفة مع وزارة الصحة وعلي رأسها وزارة التضامن والجمعيات الصحية المحلية والإقليمية والعالمية .

وأشار مساعد وزير الصحة والسكان ، إلي أن رؤية القيادة السياسية فيما يخص الفحص المبكر عن الأمراض في كافة ربوع الوطن دون الانتظار لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل كان لها عظيم الأثر الإيجابي علي المنظومة الصحية