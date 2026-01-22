قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
وزير الصحة يُهنئ رئيسي الشراء الموحد والدواء على التشكيل الجديد

عبدالصمد ماهر

قدم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بخالص التهنئة للدكتور هشام ستيت، والدكتور علي الغمراوي؛ بمناسبة صدور قرارات رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلسي إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية.

ووجّه وزير الصحة التهنئة للدكتور هشام ستيت، عقب صدور قرار تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بدرجة وزير، وتعيين السيد هشام محيي حسن بدر، والسيد محمود عمرو عبدالحميد، نائبين لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

كما هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور علي الغمراوي، لصدور القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 2026، بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بدرجة وزير، وتعيين السيد تامر محمد أحمد الحسيني نائبًا لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

 إضافة مهمة ودعمًا لمسيرة التطوير المستمر 

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تمنياته القلبية للقياديين بمزيد من النجاح والتوفيق في مهامهم الجسيمة، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل إضافة مهمة ودعمًا لمسيرة التطوير المستمر وتعزيزًا لكفاءة منظومة العمل الصحي.

وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع الصحي، بما يضمن استمرار الرُّقِيِّ بالخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بعجلة التنمية قدماً لتحقيق الصالح العام.

وزير الصحة رئيس الوزراء التشكيل الجديد هيئة الدواء المصرية التكنولوجيا الطبية

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون خلال مشاركته في المنتدى الفرنسي للأعمال

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يناقش مع وزير الثقافة الإسباني تعزيز التعاون في السياحة والآثار

الزراعة

لاختيار أفضل أصناف البطاطس.. اتحاد المصدرين ينفذ 50 حقلا إرشاديا وتجريبيا

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

