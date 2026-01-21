رئيس هيئة الدواء يبحث سبل توطين الصناعة الدوائية

عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً، مع ممثلي شركة جيبتو فارما، برئاسة د. عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة الشركة، وشركة غان أند لي الصينية برئاسة دو كاي المدير التنفيذي لشركة "غان اند لي" الصينية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في مصر.

تناول الاجتماع توطين صناعة مستحضر الأنسولين طويل المفعول في مصر، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي الوطني، كما تم استعراض الخطط المتعلقة بتوفير المستحضرات الدوائية الحيوية ذات الأولوية للمرضى، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة المصرية.



وخلال اللقاء أكد الدكتور الغمراوي، الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة للشركاء الصناعيين الوطنيين والدوليين، وأهمية توطين صناعة مستحضر الأنسولين طويل المفعول في مصر، والتي تتولى شركة جيبتو فارما دوراً وطنياً استراتيجياً فيها.

تعزيز منظومة الإنتاج الدوائي المحلي

وأوضح الغمراوي أن هيئة الدواء تعمل على تعزيز منظومة الإنتاج الدوائي المحلي، مؤكداً أن توطين الصناعة الدوائية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأدوية الحيوية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الفني والتنظيمي لضمان نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية وتحقيق أقصى استفادة للمرضى والمستثمرين على حد سواء.



من جانبهم.. أعرب الوفد عن تقديره العميق للهيئة، مؤكدين أن الدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية يسهم بشكل حاسم في تعزيز الشراكات الدولية ونقل أحدث التكنولوجيا الدوائية إلى مصر.



وأشادوا برؤية الهيئة الاستراتيجية وجهودها الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية، مؤكدين التزامهم بتقديم أحدث الابتكارات الدوائية للسوق المصري، بما يخدم المرضى ويدعم الأمن الدوائي الوطني.



يأتي الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية لتعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية المعقدة محلياً، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة وتداول الدواء.