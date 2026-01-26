الغربية.. حملة عاجلة على مخابز زفتى استجابة لشكاوى المواطنين

وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة التحرك وتنفيذ حملة رقابية عاجلة على مخابز الخبز المدعم بنطاق زفتى، مؤكدًا أن تفاعل المواطنين عبر قنوات التواصل الرسمية يمثل أداة فعالة لرصد المشكلات والتعامل معها دون تأخير.

توجيهات محافظ الغربية

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، قامت الجهات الرقابية المختصة اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم بزفتى، وذلك لمتابعة الالتزام بالمواصفات التموينية ومعايير سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال الحملة في الجانب التمويني عن ضبط مخبزين بشارع فلسطين لإنتاجهما خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات لكل منهما، كما تم تحرير محضر لمخبز بشارع سعد زغلول لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية، إلى جانب تحرير محضر آخر بذات الشارع لعدم نظافة أدوات العجين داخل أحد المخابز.

حملات تموينية

وفيما يخص سلامة الغذاء، حررت لجان سلامة الغذاء 4 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 8 محاضر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في شن الحملات اليومية والمفاجئة على المخابز بجميع المدن والمراكز، استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على جودة رغيف الخبز المدعم، مشددًا على أن أي مخالفة تمس حقوق المواطن أو سلامته سيتم التعامل معها بكل حزم، في إطار سياسة واضحة عنوانها الاستجابة السريعة والانضباط الكامل.