قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. حملة عاجلة على مخابز زفتى استجابة لشكاوى المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة التحرك وتنفيذ حملة رقابية عاجلة على مخابز الخبز المدعم بنطاق زفتى، مؤكدًا أن تفاعل المواطنين عبر قنوات التواصل الرسمية يمثل أداة فعالة لرصد المشكلات والتعامل معها دون تأخير.

توجيهات محافظ الغربية 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، قامت الجهات الرقابية المختصة اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم بزفتى، وذلك لمتابعة الالتزام بالمواصفات التموينية ومعايير سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال الحملة في الجانب التمويني عن ضبط مخبزين بشارع فلسطين لإنتاجهما خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات لكل منهما، كما تم تحرير محضر لمخبز بشارع سعد زغلول لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية، إلى جانب تحرير محضر آخر بذات الشارع لعدم نظافة أدوات العجين داخل أحد المخابز.

حملات تموينية 

وفيما يخص سلامة الغذاء، حررت لجان سلامة الغذاء 4 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 8 محاضر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ردع مخالفين 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في شن الحملات اليومية والمفاجئة على المخابز بجميع المدن والمراكز، استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على جودة رغيف الخبز المدعم، مشددًا على أن أي مخالفة تمس حقوق المواطن أو سلامته سيتم التعامل معها بكل حزم، في إطار سياسة واضحة عنوانها الاستجابة السريعة والانضباط الكامل.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية رقابية مخابز رغيف الخبز المدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

ترشيحاتنا

عصام العزب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

أمين دفاع الشيوخ: الرئيس السيسي رسخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة

صورة تعبيرية

الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تغيير البيانات على النظام المعلوماتي

إصابة عمل

كيف نظم القانون موقف الموظف المنتدب حال إصابته لتلقي العلاج؟

بالصور

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني
سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد