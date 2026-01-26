مديرية الصحة بالغربية تحصد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية في جوائز مصر للتميز الحكومي

للعام الثالث على التوالي، تواصل محافظة الغربية تألقها على منصة التتويج، بعدما حصدت مديرية الصحة بالغربية على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك في فئة مكاتب الصحة، من بين 6 مكاتب مرشحة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

تفاصيل الجوائز

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدعم المتواصل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والحرص الدائم على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

توجيهات وزارة الصحة

وأضاف الدكتور اسامه احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الغربية حصلت علي الثلاث مراكز الاول علي مستوي الجمهوريه في فئة مكاتب الصحة من واقع 6 مكاتب كانت مرشحه للتصفيات ، المركز الاول جاء من نصيب مكتب صحة كفر فياله مركز المحلة الكبرى فيما كان المركز الثاني من نصيب مكتب صحة شوبر بمركز طنطا و جاء في المركز الثالث مكتب صحة شبرا بابل مركز السنطة.

تحسين خدمات المواطنين

ويؤكد هذا التميز المتواصل ما تشهده منظومة الصحة بمحافظة الغربية من تطوير شامل وجهود ميدانية مستمرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التميز والحوكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.