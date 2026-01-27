محافظ الغربية يقود خطة طموحة لتشجير الطرق والميادين ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قيادة جهود المحافظة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ خطة طموحة لتشجير الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة والفرعية على مستوى المحافظة. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لتصبح الغربية نموذجًا يحتذى به في التنمية البيئية المستدامة.

توجيهات محافظ الغربية

وتستهدف خطة التشجير تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تنقية الهواء وتقليل آثار التلوث، مع التركيز على زراعة الأشجار المثمرة بجانب أشجار الزينة، لتوفير منفعة مزدوجة تحقق فائدة اقتصادية للمواطنين عبر إنتاج المحاصيل، إلى جانب تعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن هذه الجهود تمثل استثمارًا طويل المدى في البيئة والاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية والمواطنين لضمان استدامة المبادرة، والحفاظ على الأشجار المزروعة من خلال حملات توعية مستمرة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن محافظة الغربية تعمل على رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الحيوية وإضفاء الطابع الجمالي عليها، مشددًا على أن العمل البيئي ليس مجرد خطوة شكلية، بل جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس حرص المحافظة على تقديم بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ملتزمة بالاستمرار في جهودها البيئية، مع تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المواطنين في دعم مبادرات التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا حقيقيًا للتناغم بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يخدم مصالح المواطن ويرسخ مفهوم الاستدامة على أرض الواقع.