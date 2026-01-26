قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا
الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية
محافظات

محافظ الغربية لـ "أ ش أ": حصاد مراكز متقدمة بـ "التميز الحكومي" ثمرة عمل دؤوب

محافظ الغربية
محافظ الغربية
أ ش أ

 أعرب محافظ الغربية أشرف الجندي، عن فخره البالغ بعد حصد المحافظة مراكز متقدمة في "جائزة مصر للتميز الحكومي" بفئات متعددة الغربية تثبت مكانتها على خريطة التميز الوطن.

وأوضح المحافظ- خلال تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الإثنين/- أن فوز حي ثان طنطا بالمركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي فئة الأحياء ليس إلا ثمرة عمل دؤوب، وجهود متواصلة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع فرق العمل داخل الأحياء لتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما أعرب عن فخره أيضا بفوز منظومة الكلور السائل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز الأول في فئة المبادرات الابتكارية، موضحًا أن هذا التميز يعكس قدرة المحافظة على تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز الابتكار والإبداع في مواجهة التحديات اليومية وتحقيق الاستدامة في جميع المشروعات الحكومية.

وأشاد المحافظ أيضًا بتصدر محافظة الغربية الجمهورية في فئة مكاتب الصحة، حيث حصدت كفر فيالة المركز الأول، وشوبر الثاني، وشبرا بابل الثالث، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يؤكد تفوق المحافظة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية على مستوى كافة المراكز والوحدات الصحية.

ووجه المحافظ لشكر لكل فرق العمل والجهات الحكومية والمؤسسات التنفيذية في محافظة الغربية على جهودهم المتواصلة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المشروعات والمبادرات الهادفة لتطوير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أوضح المحافظ أن هذه الإنجازات تعكس حرص المحافظة على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددًا على متابعة جميع المبادرات التي تعمل على تحسين مستوى الأداء وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد أن هذه النجاحات تمثل دليلًا واضحًا على قدرة المحافظة على تقديم خدمات بكفاءة واحترافية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، داعيًا جميع الفرق الحكومية إلى الاستمرار في الابتكار والعمل الجاد لتعزيز مكانة محافظة الغربية على خريطة الأداء المؤسسي على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس التفوق الإداري والقدرة على الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار والكفاءة في الأداء المؤسسي.

محافظ الغربية مصر لتميز الحكومي الوطن

