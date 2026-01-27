قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

في اجتماع موسع.. محافظ الغربية يقر ضوابط جديدة لتنظيم سير التوك توك

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها ملف تنظيم مركبات التوك توك.

يأتي ذلك في إطار استكمال الخطة التنفيذية الشاملة التي أطلقتها المحافظة لإحكام السيطرة المرورية، والاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق السلامة العامة، وإنهاء مظاهر العشوائية داخل الشوارع والطرق بنطاق المحافظة،جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة ،المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة،اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، أعلن محافظ الغربية صدور قرار تفصيلي يتضمن الضوابط الكاملة لحصر وتشغيل مركبات التوك توك، وآليات التسجيل، والتعريفة المقررة، وفترة السماح الممنوحة للالتزام، استنادًا إلى القرارات السابقة الصادرة عن المحافظة في هذا الشأن، وموافقات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية الصادرة عام 2009، والتي كانت تنظّم تشغيل وسير مركبات التوك توك داخل نطاق المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح المحافظ أن القرار نص على أن تتولى إدارات النقل البطيء بالوحدات المحلية إمساك سجلات حصر مركبات التوك توك كلٌ في نطاقه الجغرافي، وبحسب محل إقامة مالك المركبة المثبت ببطاقة الرقم القومي، مع فتح ملف مستقل لكل مركبة توك توك، يُرفق به صورة ضوئية من مستندات الملكية وفاتورة شراء المركبة بعد الاطلاع على الأصل، وصورة بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة، ورقم الهاتف المحمول الخاص به ورقم المنزل إن وجد، إلى جانب استمارة تسجيل البيانات المعدة بمعرفة مالك المركبة وعلى مسئوليته الشخصية، متضمنة إقراره بالالتزام بلصق اللاصق المؤمَّن المنصرف له من الوحدة المحلية والحفاظ عليه مثبتًا على جسم المركبة.

مواجهه توك توك 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن إدارات النقل البطيء ستبدأ اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 28 يناير استقبال مالكي مركبات التوك توك لتسجيل مركباتهم وإتمام الحصر العددي، على أن يتم تسجيل هذه الملفات بالسجل الورقي المرقم المخصص لذلك، مع كتابة رقم اللاصق المؤمَّن الخاص بالوحدة المحلية على الملف الورقي بذات الرقم المقيد بالسجل، إلى جانب رفع جميع البيانات على البرنامج المخصص للتسجيل الإلكتروني.

وأضاف محافظ الغربية أنه عقب الانتهاء من إجراءات التسجيل والحصر، تقوم إدارة النقل البطيء بتسليم مالك المركبة عدد اثنين لاصق مؤمَّن يحملان رقم تسجيل المركبة بالوحدة المحلية، يتم لصقهما على الزجاج الأمامي للمركبة وعلى الجسم الخلفي لها في مكان ظاهر يسهل ملاحظته، كما يتم إصدار كارت تعريفي مدون به بيانات المركبة، يتم لصقه بزجاج المركبة من الداخل بشكل واضح، بما يتيح للراكب التعرف على بيانات المركبة ويعزز من الرقابة المجتمعية.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على الالتزام بتعريفة ركوب موحدة لمركبات التوك توك بواقع عشرة جنيهات، مع تحديد أقصى حمولة للركاب بعدد ثلاثة أفراد فقط، التزامًا بمعايير السلامة وحفاظًا على أرواح المواطنين.

كما تقرر منح فترة سماح تنتهي في الأول من مارس 2026، مؤكدًا أنه في حالة التخلف عن تركيب اللاصق المؤمَّن بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم إيقاف المركبة والتحفظ عليها بمعرفة المرور المختص بمناطق الإيواء، ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد الترخيص وفقًا لقانون المرور.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع تطبيق قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على كافة المخالفات التي يرتكبها مالك أو قائد المركبة، مع التشديد على أن يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويلتزم المختصون بتنفيذه كلٌ فيما يخصه دون تهاون.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق الانضباط المروري، وحماية أرواح المواطنين، وتنظيم عمل مركبات التوك توك بما يخدم الصالح العام، ويُنهي مظاهر العشوائية، ويعكس جدية الدولة في التعامل مع شكاوى المواطنين على أرض الواقع.

تحسين خدمات المواطنين 

وفي ختام الاجتماع، اهاب محافظ الغربية بجميع مالكي مركبات التوك توك سرعة الالتزام بالإجراءات الواردة بالقرار، والتوجه إلى الوحدات المحلية لتسجيل مركباتهم قبل انتهاء فترة السماح الممنوحة، مؤكدًا أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2026 سيتم إيقاف أي مركبة لم تقم بتركيب اللاصق المؤمَّن والتحفظ عليها بمعرفة المرور المختص، وذلك لضمان الانضباط المروري، وحماية أرواح المواطنين، وتنظيم الحركة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

اخبار محافظة الغربية طنطا مركبة توك توك فترة السماح أمن الغربية

