أوقاف الغربية تهنئ مدير أمن الغربية بمناسبة عيد الشرطة

بعث فضيلة الشيخ إسماعيل أحمدإسماعيل- مدير مديرية أوقاف الغربية برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وباسم جميع العاملين بالمديرية، بخالص التهنئة إلى اللواء أسامةالهواري، مدير أمن الغربية – مساعد وزير الداخلية، وجميع رجال الشرطة بالمحافظة، بمناسبة الذكرى ٧٤ لعيد الشرطة.

تهنئة عيد الشرطة

وأعرب فضيلته عن تقديره البالغ للدور الوطني المشرف الذي ينهض به رجال الشرطة الأوفياء في حفظ أمن الوطن واستقراره، وبذل الغالي والنفيس من أجل صون مقدرات الدولة وحماية المواطنين، مؤكدًا أن تضحيات رجال الشرطة ستظل محل فخر واعتزاز لدى كل المصريين.

حفظ أمن واستقرار الوطن

عسى الله أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يديم بين أبنائها روح المحبة والوئام.