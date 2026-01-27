رموز تجدد الثقة وتصنع المستقبل .. محافظ الغربية يترأس لجنة القيادات لاختيار الأفضل لتولي زمام الجهاز الإداري | صور

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على مدار ٥ ساعات أعمال لجنة القيادات بديوان عام المحافظة، لتجديد شغل عدد من الوظائف القيادية وذلك في إطار حرص الدولة على الدفع بالكفاءات القادرة على تطوير منظومة العمل الحكومي وتجديد شغل عدد من الوظائف القيادية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من كفاءة الجهاز الإداري ويحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت أعمال اللجنة حضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانوني، إلى جانب مديري مديريات التنظيم والإدارة، والتربية والتعليم، والطب البيطري، والعمل، حيث أجرت اللجنة مناقشات موسعة مع المتقدمين، تم خلالها استعراض خبراتهم العملية، ورؤاهم المستقبلية لتطوير قطاعاتهم، وآليات الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، فضلًا عن قدرتهم على إدارة فرق العمل والتعامل مع التحديات وتحقيق الانضباط الوظيفي.

وخلال أعمال اللجنة، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تتبنى نهجًا واضحًا في اختيار القيادات، يقوم على الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على الابتكار، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قيادات واعية تمتلك رؤية تطوير حقيقية وتعمل بروح الفريق، وقادرة على ترجمة توجيهات الدولة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

رفع كفاءة الخدمات

وقال محافظ الغربية إن تجديد الدماء في المواقع القيادية يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي، مؤكدًا أن القيادة الناجحة هي القادرة على اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، والتفاعل المباشر مع مشكلات المواطنين، وتحقيق التوازن بين الانضباط الإداري وسرعة الإنجاز، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن لجان القيادات تُدار بمنتهى الشفافية والحياد، وتستهدف اختيار العناصر الأكثر تميزًا، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم القيادات الجادة وتمكينها من أداء دورها، إيمانًا بأن الإنسان هو حجر الأساس في أي عملية تنموية حقيقية.

حل مشكلات المواطنين

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في بناء جهاز إداري قوي وفعال، قادر على مواكبة خطط التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات المواطن، وترسيخ مبادئ الكفاءة والمساءلة والعمل الجاد داخل جميع قطاعات المحافظة.