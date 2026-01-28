غلق وتشميع 18 محل وورشة لمخالفة مواعيد العمل الشتوية بالغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق وتشميع 18 منشآة " محلات وورش" مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية المقررة رسميا، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

حملات مرورية

كان محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق للمحلات والورش ومنشأت الأنشطة المختلفة المقررة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ردع مخالفين

وشدد محافظ الغربية، على تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية ضد المخالفين لضمان ردعهم وعدم تكرار ذات المخالفة.